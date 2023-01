Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Sonntag vereinbart, die besondere strategische Partnerschaft auf das höchste Niveau weiterzuentwickeln.Präsident Yoon Suk Yeol, der einen Tag vor dem viertägigen Staatsbesuch in Abu Dhabi eintraf, äußerte die Hoffnung, dass der Besuch als Sprungbrett für die Weiterentwicklung der Beziehungen in den vier Schlüsselbereichen Kernkraft, Energie, Investitionen und Verteidigung dienen werde.Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, sagte, dass sein Land vorbereitet sei, um mit Seoul bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie, erneuerbaren Energien, Verteidigungstechnologie, Klimawandel, Raumfahrt, digitaler Übergang, Smart Farming und Ernährungssicherung zusammenzuarbeiten.Auch nahm er Yoons Einladung an, Südkorea noch dieses Jahr zu besuchen. Er bezeichnete Südkorea als seine zweite Heimat.Die Vereinigten Arabischen Emirate versprachen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Dollar oder rund 40 Billionen Won in Südkorea. Die Entscheidung sei wegen des Vertrauens in Südkorea getroffen worden, ein Land, das seine Versprechen unter allen Umständen einhalte.Beide Seiten unterzeichneten außerdem 13 Vorverträge zu den Bereichen Kernkraftwerke, Energie und Verteidigungsindustrie.Vertreter von rund 100 südkoreanischen Unternehmen begleiten Präsident Yoon auf seiner Reise. Mit möglichen Kooperationspartnern wollen sie über Exporte und Investitionen sprechen.Um Südkoreas technologische Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, wird Yoon auch das Atomkraftwerk Barakah besuchen, Südkoreas erstes im Ausland gebautes Kernkraftwerk.