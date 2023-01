Südkorea und Vereinigte Arabische Emirate unterzeichnen Vorverträge zu Energie- und Rüstungszusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate haben über ein Dutzend Vorverträge zur Energie- und Rüstungszusammenarbeit unterzeichnet.Die meisten der am Sonntag unterzeichneten Vorverträge zielen darauf ab, Petrodollar nach Südkorea zu holen und die Zusammenarbeit auf den Gebieten Kernkraft, Energie und Verteidigung auszubauen.Die südkoreanische Korea Development Bank (KDB) und der zweitgrößte staatliche Fonds Abu Dhabis, Mubadala Investment Company, unterzeichneten eine strategische Partnerschaft für gemeinsame Investitionen in vielversprechende südkoreanische Unternehmen.Ein Vorvertrag oder Memorandum of Understanding (MOU) wurde zwischen Südkoreas Export-Import Bank und dem nationalen Ölunternehmen der Emirate, TAQA, geschlossen. Ziel ist eine stärkere Beteiligung südkoreanischer Firmen an Projekten des staatlichen Unternehmens.Um eine sichere Versorgung mit Rohöl sicherzustellen, wurde auch ein MOU für Südkoreas nationalen Versorger Korea National Oil Corporation unterzeichnet, damit Abu Dhabi National Oil Company Südkorea beliefert. Angesichts der Angebotsknappheit soll Südkorea dabei bevorzugt beliefert werden.Hinsichtlich Kernkraftwerken wurde ein Vorvertrag unterzeichnet, damit beide Staaten sich gemeinsam an Ausschreibungen in anderen Ländern beteiligen können.Darüber hinaus verkündeten beide Seiten eine gemeinsame Erklärung, um ihre Energiezusammenarbeit mittels einer umfassenden und strategischen Energiepartnerschaft zu verstärken.