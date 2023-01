Präsident Yoon: Vertrauen der Vereinigten Arabischen Emirate in Südkorea unvergessen

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Präsident Yoon Suk Yeol ist das Vertrauen der Vereinigten Arabischen Emirate in Südkorea unvergessen.Das schrieb Yoon am Sonntag in sozialen Medien und bezog sich damit offenbar auf eine Bemerkung des Präsidenten der Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed al Nahyan. Dieser hatte zuvor gesagt, dass das Vertrauen seines Landes in Südkorea einer der Gründe ist, warum 30 Milliarden Dollar in die südkoreanische Industrie investiert würden.Yoon besucht die Vereinigten Arabischen Emirate seit Samstag. Es ist der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten seit der Beziehungsaufnahme 1980. Das Spitzentreffen am Sonntag sei inmitten einer besonderen Gastfreundschaft des Staatsführers erfolgt, sagte Yoon.Das Vertrauen Abu Dhabis in Seoul werde durch die bilaterale strategische Kooperation in den Bereichen Kernkraft, Verteidigungsindustrie und Wasserstoff- sowie Solarenergie bestätigt und durch Austausch und Kooperation im Militär- und Kulturbereich nachgewiesen werden.Bei dem Spitzengespräch im Präsidentenpalast von Qasr Al Watan in Abu Dhabi beschlossen die beiden Staatschefs, ihre "besondere strategische Partnerschaft" auf dem höchsten Niveau weiterzuentwickeln.