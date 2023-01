Präsident Yoon besucht südkoreanische Militäreinheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Sonntag eine Militäreinheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten besucht.Bei einem Treffen mit Mitgliedern der Akh-Trainingseinheit sagte Yoon, sie sollten dem Land wie ihrem eigenen dienen. Die Vereinigten Arabische Emirate seien ein Bruderland, dessen nationale Sicherheit sei auch die Südkoreas, so Yoon.Größter Feind der Emirate sei Iran, während Südkoreas größter Feind Nordkorea sei, erläuterte Yoon und zog damit einen Vergleich zwischen beiden Ländern.Südkoreas Präsident erwähnte den Truppenbesuch später am Tag in seinem Facebook-Auftritt. Die Zusammenarbeit mit dem Bruderland sei eine Kraft, die auch Südkorea schütze, hieß es.Die Truppe trägt den arabischen Namen für Bruder, Akh, und ist seit 2011 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationiert. Die Südkoreaner leisten Unterstützung bei der Ausbildung und sollen im Falle eines bewaffneten Konflikts den Schutz südkoreanischer Einwohner in dem Land sicherstellen.