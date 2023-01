Biden und Kishida bekräftigen Ziel der vollständigen Denuklearisierung koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida haben ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigt.Bei ihrem Spitzentreffen am Freitag (Ortszeit) in Washington vereinbarten sie, die trilaterale Zusammenarbeit mit Südkorea weiter zu stärken.In einer gemeinsamen Erklärung, die nach ihren Gesprächen im Weißen Haus veröffentlicht wurde, sagten Biden und Kishida, dass die indopazifische Region mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert sei. Dies schließe auch Provokationen Nordkoreas und Chinas Handlungen mit ein, die nicht mit der regelbasierten internationalen Ordnung vereinbar seien. Sie bekräftigten ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel in Übereinstimmung mit Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.Sie verpflichteten sich, die trilaterale Kooperation zwischen Japan, der Republik Korea und den Vereinigten Staaten bei der Sicherheit und in anderen Bereichen zu stärken, hieß es.Weiter hieß es, sie betonten, dass ihre grundlegenden Positionen zu Taiwan unverändert blieben, und bekräftigten die Bedeutung der Wahrung von Frieden und Stabilität über die Taiwanstraße hinweg als unverzichtbares Element der Sicherheit und des Wohlstands in der internationalen Gemeinschaft.