Vereinigungsminister will dieses Jahr Gespräche mit Nordkorea zustande bringen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vereinigungsminister Kwon Young-se hat die Absicht erklärt, wieder innerkoreanische Gespräche aufzunehmen.Er wolle dieses Jahr irgendwie erreichen, dass Südkorea wieder einen Dialog mit Nordkorea starten könne, sagte Kwon am Sonntag in einem Programm des Kabelsenders Korea TV. Was derzeit in den innerkoreanischen Beziehungen am dringendsten sei, sei das Zustandekommen von Gesprächen.Erstes Ziel sei, dass wenigstens in relativ leicht realisierbaren Bereichen wie die Kooperation in der Landwirtschaft und im Klimabereich wieder Gespräche gelingen. Das tatsächliche Verfahren der Denuklearisierung gebe es nur dann, wenn schließlich Gespräche stattfänden.Kwon rechnete damit, dass Nordkorea auch dieses Jahr seine Provokationen fortsetzen werde. Seiner Meinung nach glaube Nordkorea, dass es mit einer stärkeren Druckausübung gegenüber der Republik Korea mehr Zugeständnisse erhalten könne, und wolle Spannungen schüren.Der Minister betonte, dass er die Vereinigungspolitik der Vorgängerregierung zum Teil respektieren und übernehmen wolle. Er meine aber nicht, dass in allen Punkten einer Regierung mit anderem ideologischen Charakter gefolgt werde. Jedoch wolle man die grundlegenden Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea übernehmen.