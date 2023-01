Zahl registrierter Einwohner drittes Jahr in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Südkoreas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge geschrumpft.Wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte, seien mit Stand 31. Dezember 2022 51 Millionen 439.038 Menschen als Einwohner registriert. Verglichen mit 2021 seien dies 0,39 Prozent weniger.Die zahlenmäßige Differenz zwischen weiblichen und männlichen Einwohnern betrug etwa 165.000. Es ist der größte Unterschied, seit die Anzahl der Einwohnerinnen im Jahr 2015 erstmals die der Einwohner übertroffen hatte.Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte stieg weiter und erreichte mit 9,72 Millionen einen Anteil von 41 Prozent an allen Haushalten. Demgegenüber sinken die Anteile der Drei- und Vier-Personen-Haushalte kontinuierlich.Die Single- und Zwei-Personen-Haushalte machten zusammen 65,2 Prozent aus.Der Anteil der Personen ab 65 Jahren wuchs weiterhin und erreichte Ende 2022 einen Anteil von 18 Prozent an der Gesamtbevölkerung.Unter den 17 provinzfreien Städten und Provinzen erfreuten sich lediglich Gyeonggi, Incheon, Sejong, Süd-Chungcheong und Jeju eines Bevölkerungszuwachses gegenüber Ende 2021. In allen anderen Regionen schrumpfte die Einwohnerzahl.