Stadt Seoul eröffnet Metaverse-Plattform

Verschiedene Dienstleistungen werden künftig auf einer öffentlichen Plattform der Stadtverwaltung von Seoul zugänglich sein.Die Stadtregierung kündigte an, den entsprechenden Service der ersten Stufe von „Metaverse Seoul“ ab 13 Uhr am heutigen Montag anzubieten.„Metaverse Seoul“ ist eine öffentliche Metaverse-Plattform, die die Stadt Seoul geschaffen hat. Dort können Nutzer beispielsweise elektronische Bücher, die von der Stadtverwaltung herausgegeben wurden, lesen und Informationen über die städtische Politik erhalten.Es werden zudem je nach der Jahreszeit unterschiedliche Minispiele zur Verfügung gestellt.Auch wird ein Mentoring für Jugendliche angeboten. Mögliche Nutznießer sind Mentoren und Mentees, die am Seoul Learn Mentoring Service beteiligt sind. Details können auf der Website von Seoul Learn (slearn.seoul.go.kr), eine Online-Lernplattform der Stadtverwaltung, eingesehen werden.