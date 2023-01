Asiana baut sieben Frachter wieder zu Passagiermaschinen um

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines hat die während der Pandemie zu Frachtern umgebauten Passagiermaschinen angesichts der Erholung der Nachfrage nach Auslandsflügen in ihre ursprüngliche Form zurückversetzt.Das gab die südkoreanische Fluggesellschaft am Montag bekannt.Asiana hatte in den Jahren 2020 und 2021 angesichts der Corona-bedingt gesunkenen Passagiernachfrage sieben Passagierflugzeuge zu Frachtmaschinen umgebaut.Jedes umgebaute Frachtflugzeug sei mehr als 500 Mal eingesetzt worden. Insgesamt 70.000 Tonnen Fracht seien befördert worden, damit sei ein zusätzlicher Umsatz von 370 Milliarden Won oder 300 Millionen Dollar erzielt worden, teilte die Airline mit.Laut den Statistiken des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr zur Luftfahrt stieg die Zahl der Passagiere auf Auslandsflügen im vergangenen Jahr verglichen mit 2021 um über 500 Prozent auf mehr als 19,5 Millionen.