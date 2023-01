Photo : YONHAP News

Die Netflix-Film „Kill Boksoon“ ist zu den 73. Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Nach Angaben im Internetauftritt der Berlinale und von Netflix am Samstag wird der Thriller aus Südkorea in der Sektion „Berlinale Special“ seine Weltpremiere feiern.In die Sektion werden verschiedenartige Filme eingeladen, darunter solche, die populär sind und aufgrund außergewöhnlicher Formate neue Trends in der Filmindustrie aufzeigen können.