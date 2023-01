Berater rechnet mit baldiger Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut dem Vorsitzenden des nationalen Beratergremiums zur Reaktion auf Infektionskrankheiten die Maskenpflicht in Innenräumen in nicht allzu ferner Zukunft aufheben.Die aktuelle Corona-Welle ebbe ab, der Höhepunkt sei überschritten, sagte Chung Ki-seok, der auch das Sonderreaktionsteam zu Covid-19 der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) leitet, am Montag.Sollte auch die Maskenpflicht aufgehoben werden, würde dies nicht zu einer rapiden Zunahme der Ausbrüche führen, sagte er.Er meine, dass es unter den Risikofaktoren kaum einen inländischen gebe. Die aktuelle Welle werde zu Ende gehen, sollten sich noch zwei bis drei Millionen Menschen anstecken, erwartete Chung.Die Zahl der neuen Infektionsfälle in Südkorea ist aufgrund eines Abwärtstrends unter 20.000 gefallen. Nach Angaben der KDCA am Montag wurden mit Stand 0 Uhr 14.144 Neuinfektionen bestätigt.Es wurden 35 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 32.984, die Sterberate bei 0,11 Prozent.