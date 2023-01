Fünf Personen wegen Weitergabe von Schlüsseltechnologie im Halbleiterbereich an China angeklagt

Photo : KBS News

Frühere Forscher von SEMES, eine Tochterfirma von Samsung Electronics, müssen sich wegen des Vorwurfs vor Gericht verantworten, eine neue von SEMES entwickelte Technologie betreffend Halbleitergeräte an China weitergegeben zu haben.Durchgesickert ist die Zeichnung eines überkritischen Halbleitergeräts, das zu einer Schlüsseltechnologie des Staates bestimmt wurde.SEMES ist es als weltweit erstem gelungen, ein überkritisches Reinigungsgerät für Halbleiter zu entwickeln und dessen Massenproduktion aufzunehmen. Das Gerät dient dazu, mittels Kohlenstoffdioxid mit hoher Temperatur sowie hohem Druck Wafer zu reinigen.Die Staatsanwaltschaft Suwon gab am Montag bekannt, fünf Personen, darunter ehemalige Forscher von SEMES, wegen des Vorwurfs der Verletzung des Gesetzes zum Schutz von Industrietechnologien vor Gericht gestellt zu haben.Ihnen wird vorgeworfen, nach dem Verlassen der Firma im Jahr 2019 ein Unternehmen für Halbleiterausrüstung gegründet, die Zeichnung des betreffenden Geräts auf illegale Weise erhalten und diese durch einen Makler an China weitergegeben zu haben.Es stellte sich heraus, dass SEMES wegen des Technologiediebstahls einen Schaden in Höhe von 35 Milliarden Won oder 28 Millionen Dollar erlitten habe.Die staatsanwaltschaftliche Untersuchung ergab, dass die Angeklagten von Ende 2019 bis letztes Jahr 20 Reinigungsgeräte exportiert und dadurch einen Ertrag in Höhe von 120 Milliarden Won oder 97 Millionen Dollar erzielt hatten.Die Staatsanwaltschaft befürchtet, dass der Technologiediebstahl zur Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit von Samsung Electronics im Halbleiterbereich und damit zu einem Schaden von mehreren Billionen Won in der gesamten Industrie führen könnte.