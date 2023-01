Flugzeugabsturz in Nepal: Mindestens 68 Tote, zwei Südkoreaner an Bord

Photo : YONHAP News

In Nepal ist ein Passagierflugzeug mit 72 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord abgestürzt.Auf der Passagierliste standen auch zwei Südkoreaner, daher wurden Mitarbeiter der dortigen südkoreanischen Botschaft zur Unglücksstelle geschickt.Wie verlautete, seien bisher mindestens 68 Tote bestätigt worden.Die Maschine, die in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu in Richtung Pokhara gestartet war, stürzte am Sonntagvormittag in der Nähe des Flughafens Pohkara ab. Bisher wurden keine Überlebenden gefunden.Ein Augenzeuge namens Diwas Bohora sagte, es seien große Funken zu sehen gewesen. Bei dem Anblick habe er Angst bekommen.Es wurde bestätigt, dass 15 Ausländer, darunter zwei Südkoreaner, zu den Fluggästen zählten. Das südkoreanische Außenministerium setzte eine Arbeitsgruppe zum Schutz von Koreanern in Übersee ein und schickte Mitarbeiter der dortigen Botschaft zur Unglücksstelle.Angehörige von Passagieren eilten zum Krankenhaus und Flughafen.Der Polizeibeamte Ak Chhetri sagte, man unternehme Bemühungen, um die Leichname schnell zu bergen und den Familien zu übergeben.Pokhara ist bekannt als Ausgangspunkt für Trekking-Touren im Himalaya. Auch Koreaner reisen gerne in diese Stadt.Weil die Stadt in einer Gebirgsgegend liegt und sich die Wetterlage schnell ändert, ist sie für schwierige Starts und Landungen bekannt.In Nepal kommt es oft zu Flugzeugunfällen. Reuters meldete, dass allein seit 2000 fast 350 Personen bei Flugzeug- und Hubschrauberunfällen ums Leben gekommen seien.