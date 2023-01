„Pachinko“ bei Critics Choice Award ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

„Pachinko“, eine Serie von Apple TV+, ist bei den Critics Choice Awards ausgezeichnet worden.Die Serie über eine koreanische Familie in Japan gewann bei der 28. Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles den Preis für die beste fremdsprachige Serie.Im letzten Jahr war die koreanische Serie „Squid Game“ mit dem Preis ausgezeichnet worden.Die Serie „Pachinko“, die auf dem gleichnamigen Roman der koreanisch-amerikanischen Autorin Min Jin Lee basiert, stellt das ereignisreiche Leben einer koreanischen Familie in Japan in vier Generationen von den 1910er Jahren bis in die 1980er Jahre dar.