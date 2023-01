Nach Flugzeugabsturz in Nepal ein südkoreanisches Todesopfer bestätigt

Photo : YONHAP News

Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal ist ein Südkoreaner als Todesopfer bestätigt worden.Laut nepalesischen Medien habe die Polizei am Montag eine Liste der 26 identifizierten Todesopfer bekannt gegeben. Auf ihr stehe auch ein Südkoreaner in seinen Vierzigern mit Familiennamen Yoo. Das Schicksal seines Sohnes, der ebenfalls auf der Passagierliste stand, ist weiter ungeklärt.Wie verlautete, seien bisher 68 Tote bestätigt worden. Es gebe außerdem vier Vermisste.In Nepal war am Sonntag eine Maschine der regionalen Fluggesellschaft Yeti Airlines mit 72 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord abgestürzt.Südkoreas Botschaft in Nepal hatte am Sonntag Beamte zur Unglücksstelle geschickt.In Nepal kommt es oft zu Flugzeugunfällen. Reuters meldete, dass allein seit 2000 fast 350 Personen bei Flugzeug- und Hubschrauberunfällen ums Leben gekommen seien.