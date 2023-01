Südkorea erhielt von Vereinigten Arabischen Emiraten Investitionszusage über 30 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat von den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Investitionszusage über 30 Milliarden Dollar erhalten.Das geht aus der gemeinsamen Gipfelerklärung hervor, die Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan und Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol am Sonntag im Anschluss an ihr Spitzengespräch in Abu Dhabi unterzeichneten.Darin einigten sie sich außerdem auf eine Vertiefung und Weiterentwicklung ihrer besonderen strategischen Partnerschaft.Die Zusammenarbeit soll demnach in vier Schlüsselbereichen ausgebaut werden - konventionelle und saubere Energie, friedliche Nutzung der Atomenergie, Wirtschaft und Investitionen sowie Verteidigung und damit zusammenhängende Technologie.Darüber hinaus verständigten sie sich darauf, in Bereichen von gemeinsamem Interesse enger zu kooperieren. Dies betrifft den Weltraum, neue Industrien und Kultur.In der Erklärung heißt es, im Rahmen des breiteren Rahmenwerks für die besondere strategische Partnerschaft, kündige der Staatsfonds an, 30 Milliarden Dollar in strategische Sektoren in Südkorea zu investieren.Darüber hinaus wurde Nordkoreas Rekordzahl von ballistischen Raketenstarts im vergangenen Jahr verurteilt. Die beiden Staatsführer wiederholten die Position, dass Pjöngjangs unablässiges Streben nach der Nuklear- und Raketenentwicklung eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern in der ganzen Welt sei.