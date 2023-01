Nach Flugzeugabsturz in Nepal offenbar Leichen von zwei Südkoreanern geborgen

Photo : YONHAP News

Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal sind offenbar auch die Leichen von zwei Südkoreanern geborgen worden.Südkoreas Außenministerium bestätigte am Montag vorläufig, dass zwei der geborgenen Leichen südkoreanische Staatsbürger seien.Ein Konsul der Botschaft in Nepal habe das Krankenhaus in Pokhara besucht, wo die geborgenen Leichen zunächst hingebracht worden seien. Nach der Überprüfung persönlicher Gegenstände sei dieser zu der Einschätzung gelangt, dass es sich um Landsleute handele.Nach weiteren Angaben des Ministeriums planten die nepalesischen Behörden den Transport der ausländischen Absturzopfer in die Hauptstadt Kathmandu. Dort solle ihre Identität mittels zusätzlichen Tests bestätigt werden.Das Ministerium schickte ein Reaktionsteam bestehend aus zwei Beamten nach Nepal, um die Kollegen der dortigen Botschaft und Angehörigen der Opfer zu unterstützen.Am Sonntag war eine Maschine der regionalen Fluggesellschaft Yeti Airlines mit 72 Menschen an Bord auf dem Weg von Kathmandu nach Pokhara nahe dem Zielflughafen abgestürzt.Auf einer von der nepalesischen Luftfahrtbehörde geteilten Passagierliste standen auch zwei südkoreanische Staatsbürger. Später wurde berichtet, dass es sich um Vater und Sohn handele.