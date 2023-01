Präsident Yoon reist zur Teilnahme an WEF-Jahrestreffen in die Schweiz weiter

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol schließt heute in Dubai seine erste Nahostreise nach dem Amtsantritt ab und reist in die Schweiz weiter, um am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos teilzunehmen.Das als Davos Forum bekannte Jahrestreffen des WEF ist eine zivil geführte internationale Konferenz, auf der sich Staats- und Regierungschefs, Unternehmer und Wissenschaftler mit globalen Wirtschaftsangelegenheiten auseinandersetzen.Yoon wird mit CEOs führender Unternehmen im In- und Ausland zu einem Treffen zusammenkommen, um mit ihnen über Investitionsmöglichkeiten in Südkorea zu diskutieren.In einer Sonderansprache beim Forum wird er Maßnahmen zur internationalen Kooperation und Solidarität für die Verstärkung der Lieferketten, die Wende hin zu sauberer Energie und die Realisierung einer digitalen Ordnung vorschlagen und Südkoreas Rolle hierbei vorstellen.Es wird die erste Teilnahme eines südkoreanischen Präsidenten am WEF-Jahrestreffen seit 2014 sein.