Als Südkoreanerin vermutete Frau im Annapurna Circuit tot aufgefunden

Photo : KBS News

Eine als Südkoreanerin vermutete Frau ist im Annapurna Circuit im Himalaya in Nepal tot aufgefunden worden.Wie aus der Koreanergemeinde in Nepal am Montag zu vernehmen war, sei die Frau in ihren 50ern, die als Südkoreanerin mit Familiennamen Kim vermutet werde, am 15. Januar im Hochgebirgspass Thorong La von einem Wanderer tot aufgefunden worden.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass die Person noch nicht identifiziert worden sei. Die nepalesische Polizei habe jedoch aufgrund mitgeführter Gegenstände Rückschlüsse auf ihre mögliche Identität ziehen können.Die Polizei will für den Abtransport der Leiche einen Hubschrauber schicken.