Südkorea und Indien führen Dialog zu Außenpolitik und Sicherheit

Photo : YONHAP News

Südkorea und Indien haben am Montag bei hochrangigen Gesprächen anlässlich des 50. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart, ihre besondere strategische Partnerschaft weiterzuentwickeln.Laut dem südkoreanischen Außenministerium kamen Vizeaußenminister Cho Hyun-dong und sein indischer Amtskollege Saurabh Kumar in Seoul zum fünften koreanisch-indischen Dialog zur Außenpolitik und Sicherheit zusammen.Cho bewertete, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern seit der Beziehungsaufnahme im Jahr 1973 in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft und Kultur, stetig entwickelt hätten. Er schlug vor, dieses Jahr einen Wendepunkt herbeizuführen, um die bilaterale Zusammenarbeit auf den Gebieten Verteidigung und Verteidigungsindustrie, Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit, Personen- und Kulturaustausch, Wissenschaft und Technologie sowie globale Kooperation zusätzlich zu verstärken.Er erläuterte die Indopazifik-Strategie der südkoreanischen Regierung und schlug die Intensivierung der strategischen Kommunikation und Kooperation zwischen beiden Ländern vor.Kumar sagte, Indien halte die Zusammenarbeit mit Südkorea für wichtig, mit dem das Land Werte wie die Demokratie teile.Er äußerte die Hoffnung, dass beide Länder in den Bereichen Wissenschaft, Spitzentechnologie und Infrastruktur die zukunftsorientierte Kooperation weiter verstärken würden. Er erwarte eine stärkere Zusammenarbeit mit Südkorea in der Zukunft, weil das Land jüngst seine Indopazifik-Strategie vorgelegt habe, hieß es.