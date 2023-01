Präsident Yoon preist bei Besuch des von Südkorea in Abu Dhabi gebauten Atomreaktors Partnerschaft an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag das Atomkraftwerk Barakah in der Region Al Dhefra in Abu Dhabi besucht.Der von Südkorea gebaute Meiler gilt als Symbol der bilateralen Zusammenarbeit.Das Atomkraftwerk habe eine besondere symbolische Bedeutung für die spezielle strategische Partnerschaft, sagte Yoon beim gemeinsamen Besuch mit Sheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan.Yoon äußerte die Hoffnung, dass sein Staatsbesuch zu einem Wendepunkt für die umfassende und strategische Zusammenarbeit in weiteren Energiebereichen werde. Dies betreffe Wasserstoff und erneuerbare Energien sowie CO2-Abscheidung, -Speicherung und Nutzung.Südkorea hatte den Zuschlag für das Barakah-Projekt im Jahr 2009 bekommen. Damit konnte Südkorea erstmals einen Atomreaktor exportieren. Gleichzeitig wurde es das erste Atomkraftwerk im Nahen Osten. Die Blöcke 1 und 2 sind unterdessen in Betrieb, Block 3 ist fertiggestellt und der Bau von Block 4 soll kommendes Jahr abgeschlossen werden.Yoon feierte mit seinem Besuch am Montag den Start von Block 3 und verschaffte sich einen Überblick über den Stand der Arbeiten an Block 4.Auf der Grundlage des Erfolgs von Barakah sollten Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate sich zusammenschließen, um weitere Erfolge hervorzubringen. Dies betreffe weitere Kraftwerke in den Emiraten sowie einen gemeinsamen Auslandsvorstoß, sagte Yoon bei der Zeremonie weiter.