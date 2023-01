Teheran verfolgt Yoons Bezeichnung des Iran als Feind der VAE ernsthaft

Photo : YONHAP News

Das iranische Außenministerium hat die jüngste Äußerung von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, dass der Feind der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) der Iran sei, aufgegriffen.Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA sagte der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, am Montag (Ortszeit), das Ressort verfolge ernsthaft die diplomatisch unangemessenen Bemerkungen des südkoreanischen Präsidenten über die Beziehungen zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Seine Äußerungen zeigten, dass er sich der historischen und freundschaftlichen Beziehungen des Iran zu den Anrainerstaaten des Persischen Golfs, einschließlich der VAE, und der positiven Entwicklungen, die sich in dieser Hinsicht rasch vollzögen, überhaupt nicht bewusst sei, hieß es.Der Sprecher fügte hinzu, dass Teheran auf eine Erläuterung des südkoreanischen Außenministeriums warte.Yoon hatte bei seinem Besuch bei der südkoreanischen Truppeneinheit Akh in den VAE am Sonntag (Ortszeit) gesagt, der Feind der VAE – die bedrohlichste Nation – sei der Iran, und Südkoreas Feind sei Nordkorea. Südkorea und die VAE befänden sich in einer sehr ähnlichen Position.Das Präsidialamt in Seoul erläuterte, dass Yoons Bemerkungen dafür gedacht gewesen seien, die Soldaten zu ermutigen.