Staatsanwälte laden Oppositionschef wegen mutmaßlicher Rolle in Korruptionsskandal vor

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben den Chef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, wegen seiner mutmaßlichen Rolle im Korruptionsskandal um ein Entwicklungsprojekt vorgeladen.Wie aus juristischen Kreisen am Montag verlautete, habe die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral Lee für den 27. Januar vorgeladen. Ihm würden Pflichtverletzung und ein Verstoß gegen das Anti-Korruptionsgesetz vorgeworfen.In dem Fall geht es um das Entwicklungsprojekt Daejang-dong in Seongnam während Lees Zeit als Bürgermeister der Stadt. Ihm wird vorgeworfen, privaten Investoren dabei geholfen zu haben, Profite in Höhe von 440 Milliarden Won oder 350 Millionen Dollar einzustreichen. Die Stadt soll dadurch Verluste gemacht haben.Konkret lautet der Vorwurf, dass Lee die Annahme von 42,8 Milliarden Won durch seine Berater, darunter sein damaliger politischer Chefberater Jeong Jin-sang, ermöglicht haben soll. Im Gegenzug soll es Gefälligkeiten für Unternehmen gegeben haben, das Geld soll Lee für einen Wahlkampf verwendet haben.Auch wird dem Oppositionschef vorgeworfen, im Zuge des Wirye Entwicklungsprojekts im Jahr 2013 zur Weitergabe interner Informationen an private Investoren entweder beigetragen oder dies gebilligt zu haben. Die Investoren sollen dank dessen Aufträge erhalten haben.Letzte Woche hatten Staatsanwälte Lee wegen des Vorwurfs verhört, dass er in den 2010er Jahren als Bürgermeister und Klubvorsitzender Gelder für den städtischen Fußballverein Seongnam FC angeworben und dafür Gefälligkeiten der Stadtverwaltung in Aussicht gestellt habe.Lee weist die Anschuldigungen zurück und wirft der Regierung vor, die Staatsanwaltschaft für politische Zwecke zu missbrauchen.