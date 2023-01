Koreanische Unternehmen vereinbaren Kooperation mit VAE für 6,1 Milliarden Dollar schwere Projekte zu Energie und neuen Industrien

Photo : YONHAP News

Koreanische Unternehmen und Institutionen haben sich anlässlich des Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol mit den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geeinigt, für 6,1 Milliarden Dollar schwere Projekte in den Bereichen Energie, Verteidigungsindustrie und neuen Industrien zu kooperieren.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Dienstag mit, dass die Regierungen und Unternehmen beider Länder bei einem bilateralen Wirtschaftsforum am Montag in Abu Dhabi insgesamt 24 Vorverträge und Verträge unterzeichnet hätten.An dem Forum nahmen Regierungsvertreter beider Länder, einschließlich des südkoreanischen Industrieministers sowie der Minister für Wirtschaft und für Energie und Infrastruktur der VAE, und Unternehmer teil, darunter der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong und der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun.Im Energiesektor wurden sechs Vorverträge oder Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet. Samsung C&T Corp. vereinbarte mit Masdar, einem Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, die Kooperation für Projekte zu Wasserstoff und erneuerbaren Energien und mit dem Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) die Zusammenarbeit für Projekte zur Stromübertragung und Stromerzeugung aus Gas.Der Koreanische Verband für internationalen Handel (KITA) will einen Ausschuss zur Wirtschaftskooperation bilden, um über die Kooperation zwischen Unternehmen beider Länder in den Bereichen Energie und Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt, Zukunftstechnologien sowie Gesundheit und Medizin zu diskutieren.An der vom südkoreanischen Industrieministerium und der Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) veranstalteten Wirtschaftsberatung im Zusammenhang mit dem Forum nahmen 36 koreanische Unternehmen und 105 Einkäufer der VAE teil. Es erfolgten 257 individuelle Beratungen zwischen Firmen beider Länder.