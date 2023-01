Südkoreanische Opfer des Flugzeugabsturzes in Nepal identifiziert

Photo : YONHAP News

Zwei Südkoreaner, die in der jüngst in Nepal abgestürzten Passagiermaschine waren, sind als Bewohner des Landkreises Jangseong in der Provinz Süd-Jeolla identifiziert worden.Die Provinzregierung und die Landkreisverwaltung teilten mit, es sei bestätigt worden, dass ein 45-jähriger Mann mit Nachnamen Yu und dessen 15-jähriger Sohn am 15. Januar (Ortszeit) in die Unglücksmaschine eingestiegen seien.Beide Koreaner waren am 14. Januar für eine Trekking-Tour im Himalaya abgereist. Sie hatten am Unglückstag eine SMS gesendet, dass sie von Indien nach Nepal weiterreisten. Seitdem waren sie nicht mehr erreichbar.Das Außenministerium wollte nicht mitteilen, wie die Hinterbliebenen vorgehen, weil es sich um personenbezogene Informationen handele. Wenn sie nach Nepal reisen wollten, wolle das Ressort Unterstützung leisten, wie die Erteilung eines vorläufigen Passes und die Begleitung, hieß es.Am Sonntag war eine Maschine mit 72 Menschen an Bord auf dem Weg von Kathmandu nach Pokhara nahe dem Zielflughafen abgestürzt. Mindestens 68 Menschen, einschließlich der beiden Koreaner, kamen ums Leben.