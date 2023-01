Außenministerium: Auf Annapurna gefundene Leiche als Südkoreanerin identifiziert

Photo : YONHAP News

Eine jüngst auf der Annapurna im Himalaya in Nepal gefundene Leiche ist laut dem Außenministerium in Seoul als südkoreanische Staatsangehörige identifiziert worden.Die südkoreanische Botschaft in Nepal sei am Montag darüber informiert worden, dass eine als Südkoreanerin vermutete Frau im Thorong La, einem Hochgebirgspass, im Annapurna Circuit tot aufgefunden sei, teilte das Außenministerium mit. Man habe die Polizeibehörde von Nepal kontaktiert und überprüft, ob es sich um eine südkoreanische Staatsangehörige handele und wie es zu dem Unglück gekommen sei.Die Botschaft in Nepal habe die Identität der Frau festgestellt und ihre Familie in Südkorea kontaktiert. Sie biete die nötige konsularische Hilfe an, fügte das Ressort hinzu.Im Pass Thorong La, einer Trekkingroute auf der Annapurna, hatte eine Person am Sonntag (Ortszeit) die Leiche gefunden, die als Südkoreanerin mit Nachnamen Kim in ihren Fünfzigern vermutet wurde, und den Fund der örtlichen Polizei gemeldet.