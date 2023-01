Vereinigungsministerium äußert sich zur Kooperation für Sportaustausch mit Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat sich bereit erklärt, für den innerkoreanischen Austausch im Sportbereich zu kooperieren.Die entsprechende Äußerung machte ein Ministerialer am Dienstag angesichts der Frage von Reportern nach der Möglichkeit der Kooperation im Sportbereich zwischen Süd- und Nordkorea anlässlich der jüngsten Aufhebung der Sperre gegen Nordkorea durch das Internationale Olympische Komitee.Das Ressort sei so weit wie möglich zur Kooperation bereit, sollte sich eine entsprechende Gelegenheit bieten, hieß es.Das IOC hatte im September 2021 das Nationale Olympische Komitee Nordkoreas bis Ende 2022 suspendiert, weil das Land die Teilnahme an den Sommerspielen 2020 in Tokio verweigert hatte.Die Sperre lief mit dem Jahreswechsel ab. Daher können nordkoreanische Sportler sowohl an den Asienspielen im September im chinesischen Hangzhou als auch an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen.