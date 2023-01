Alpinistin Kim Young-mi erreicht als erste Südkoreanerin alleine und ohne Unterstützung Südpol

Photo : KBS News

Alpinistin Kim Young-mi hat als erste Person aus Südkorea den Südpol alleine und ohne fremde Hilfe erreicht.Kim startete am 27. November letzten Jahres vom Hercules Inlet im Westen der Antarktis. Sie legte eine etwa 1.150 Kilometer lange Strecke zurück und erreichte heute, am 52. Tag ihrer Expedition, den Südpol.Die 42-Jährige reiste alleine zu Fuß oder auf Skiern und zog einen mit Vorräten beladenen, über 100 Kilogramm schweren Schlitten. Auf dem Weg zum Südpol erhielt sie keine Unterstützung mit Verpflegung oder Ausrüstung.Zuvor hatte ein südkoreanisches Team um den Alpinisten Park Young-seok im Jahr 2004 den Südpol ohne Unterstützung erreicht. Kim ist jedoch die erste Person aus Südkorea, die dies ganz auf sich alleine gestellt schaffte.Kim hatte 2008 den Gipfel des Mount Everest bestiegen und hatte damit die Seven Summits, die höchsten Berge der sieben Kontinente, erklommen.