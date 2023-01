Ab Sonntag Bußgeld bei Missachtung von Haltegebot für Rechtsabbieger

Photo : YONHAP News

Ab Sonntag droht eine Bestrafung, sollte das Haltegebot für Rechtsabbieger an einer entsprechenden Kreuzung missachtet werden.Die entsprechende Durchführungsverordnung zum Straßenverkehrsgesetz trete am 22. Januar in Kraft, gab die Nationale Polizeibehörde am Dienstag mit.An Ampeln mit Signal für Rechtsabbieger dürfen Autos demnach bei Rot auf keinen Fall rechts abbiegen und müssen unbedingt anhalten. Erst wenn die Ampel einen grünen Rechtsabbiegerpfeil anzeigt, ist das Abbiegen möglich.Auch an Stellen ohne solche Ampel müssen Autos bei Rot unbedingt stoppen, bevor sie rechts abbiegen.Bei einem Verstoß drohen ein Bußgeld von bis zu 200.000 Won (160 Dollar) oder bis zu 30 Tage im Gewahrsam.