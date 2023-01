Über 26 Millionen Menschen werden zu Mond-Neujahrsfest unterwegs sein

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden voraussichtlich am Vormittag des 21. Januar, dem Vortag des Mond-Neujahrs, die allermeisten Fahrzeuge in Richtung Heimatorte unterwegs sein.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr rechnet damit, dass die Fahrt von Seoul nach Busan auf den Autobahnen zu dieser Zeit bis zu acht Stunden und 40 Minuten dauern wird. Von Seoul nach Gwangju werden bis zu sieben Stunden und 40 Minuten gebraucht.Auf der Rückfahrt nach Seoul sollen am Nachmittag des 23. Januar die längsten Staus herrschen. Von Busan nach Seoul werde es bis zu acht Stunden und 15 Minuten dauern, von Gwangju nach Seoul bis zu sechs Stunden und 35 Minuten, hieß es.Bei der Fahrt in die Heimatorte soll auf den Autobahnen dichteres Gedränge herrschen als bei der Rückfahrt, weil die Koreaner vor dem eigentlichen Mond-Neujahrstag eine kürzere Zeit freihaben als danach.Das Ministerium geht davon aus, dass während der Feiertage zum Mond-Neujahr insgesamt 26,48 Millionen Menschen, im Tagesschnitt 5,3 Millionen, unterwegs sein werden.In diesem Zeitraum werden mehr öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt. Im Falle von Expressbussen und der Bahn werden etwa 250.000 zusätzliche Sitzplätze angeboten.Am Mond-Neujahr und am Folgetag werden Stadtbusse und U-Bahnen in der Hauptstadtregion länger im Betrieb sein.Von 0 Uhr am 21. Januar bis 0 Uhr am 24. Januar wird keine Autobahnmaut erhoben.Die Regierung will während der Feiertage 2.000 zusätzliche Personen zur Eindämmung von Covid-19 einsetzen und an sechs Autobahnraststätten vorläufige Stationen für PCR-Tests betreiben.