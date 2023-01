Vietnam-Korea Institute of Science and Technology eröffnet

Photo : YONHAP News

​Die Gründung des Vietnam-Korea Institute of Science and Technology (VKIST), ein Symbolprojekt für Südkoreas Hilfsprojekte für Vietnam, ist zehn Jahre nach dem Baubeginn erfolgreich abgeschlossen worden.Die Einweihungsfeier des VKIST fand am Dienstag im Hoa Lac Hi-Tech Park in Hanoi statt. Anwesend waren etwa 150 Vertreter beider Länder, darunter der südkoreanische Parlamentsvorsitzende Kim Jin-pyo, sein vietnamesischer Amtskollege Vuong Dinh Hue sowie der südkoreanische Vizewissenschaftsminister Oh Tae-seok.VKIST ist das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum in Vietnam, für dessen Gründung die zuständigen Ministerien und unterstellten Institutionen beider Länder seit 2014 insgesamt 70 Millionen Dollar, darunter Finanzmittel für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, einsetzten.Dabei diente das Korea Institute of Science and Technology (KIST) als Vorbild, das im Jahr 1966 mit der Unterstützung der US-Regierung gegründet wurde und eine Vorreiterrolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung und der Industrialisierung Südkoreas spielte.