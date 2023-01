Pentagon: Minister Austin will Südkorea in den kommenden Wochen besuchen

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will Südkorea in den kommenden Wochen besuchen.Entsprechende Medienberichte bestätigte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Demnach wolle Austin Südkorea und die Philippinen besuchen und sich in beiden Ländern mit hochrangigen Regierungsbeamten und Militärvertretern treffen.Die Reise sei als Bekräftigung des klaren Bekenntnisses der USA zu Bemühungen mit den Verbündeten und Partnern gedacht, um die gemeinsame Vision von der Aufrechterhaltung eines freien und offenen Indopazifik aufrechtzuerhalten.Südkorea und die USA planen für den Februar eine Übung zur erweiterten Abschreckung. Damit soll das Vorgehen im Falle eines nordkoreanischen Nuklearangriffs geübt werden.Austin will während des Besuchs in Südkorea offenbar den Stand der Vorbereitungen für die Simulationsübung (Tabletop Exercise, TTX) überprüfen. Die Federführung bei den Übungen hat der Strategieausschuss für Abschreckung.Der Sprecher lehnte die Angabe von Details zu den Übungen ab. Die USA hätten ihr Engagement für die Bereitstellung der erweiterten Abschreckung für die regionalen Verbündeten Südkorea und Japan bekräftigt und wollten sich auf das Training fokussieren, um die Interoperabilität zu gewährleisten, antwortete der Sprecher auf eine entsprechende Nachfrage lediglich.