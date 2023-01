Präsident Yoon zu Teilnahme an WEF in der Schweiz eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Dienstag von Dubai aus zur Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Zürich eingetroffen.Am Mittwoch wird Yoon mit CEOs von führenden globalen Unternehmen zu einem Mittagessen zusammenkommen. Yoon wird dabei Seouls marktorientierte Wirtschaftspolitik erörtern.Anschließend wird Yoon an einer Veranstaltung zur Bekanntmachung der koreanischen Kultur teilnehmen. Dabei werden auch Visionen für die angestrebte Austragung der Weltexpo 2030 in Busan präsentiert.Morgen wird Yoon beim Davos-Forum Wege zur Stärkung der Lieferketten und zum Wandel hin zur sauberen Energie sowie eine internationale Kooperation für die Schaffung einer digitalen Ordnung vorschlagen.Es ist seit 2014 das erste Mal, dass ein südkoreanischer Staatspräsident am Davos-Forum teilnimmt.Yoon wird am 21. Januar seinen Staatsbesuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Besuch in der Schweiz abschließen.