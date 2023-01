Regierung lockert Vorgaben für Heiztemperatur in öffentlichen Institutionen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Vorgaben zu den Raumtemperaturen in öffentlichen Institutionen teilweise gelockert.Um Energie zu sparen, sollten solche Räumlichkeiten nur bis auf 17 Grad beheizt werden.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab heute Änderungen bekannt, wonach in einigen der öffentlichen Institutionen eine Raumtemperatur von 19 Grad erlaubt sei.Ausnahmen gelten im Falle einer Kältewarnung oder für alte Gebäude, in denen es große Unterschiede bei den Raumtemperaturen gebe.Ursprünglich sollte vom vergangenen Oktober bis März dieses Jahres die Raumtemperatur bei maximal 17 Grad gehalten werden. Die Nutzung von persönlichen elektrischen Strahlöfen sollte verboten sein. Vor dem Beschluss dürften die Räume bis auf 18 Grad beheizt werden.Wegen der Kältewelle in diesem Winter gab es aus einigen Behörden Beschwerden, dass Mitarbeiter die Kälte in den Büros kaum ertragen könnten.Die Regierung beschloss außerdem, aufgrund der gestiegenen Energiekosten sozialen Einrichtungen einen Gas-Rabatt zu gewähren.