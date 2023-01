Politik Präsident Yoon will nach wissenschaftlich-technologischer Kooperation mit Schweiz streben

Präsident Yoon Suk Yeol hat nach der Ankunft in der Schweiz die Absicht erklärt, nach der wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit mit dem europäischen Land zu streben.



Südkorea wolle intensiv nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit in fortgeschrittenen Wissenschafts- und Technologiebereichen mit führenden Technologienationen wie der Schweiz suchen, die mit ihm universelle Werte teilten, sagte Yoon am Dienstag (Ortszeit) bei einem Treffen mit südkoreanischen Einwohnern in Zürich. Yoon reiste in die Schweiz, um am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos teilzunehmen.



Südkorea und die Schweiz hätten durch das Freihandelsabkommen zwischen Südkorea und der Europäischen Freihandelsassoziation von 2006 die Grundlage der bilateralen Wirtschaftszusammenarbeit gestärkt. Auch in Zukunftsindustrien gebe es immer mehr neue Kooperationschancen, sagte Yoon.



Er fügte hinzu, dass Südkorea und die Schweiz dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feierten. Er versprach, sich basierend auf dem bisher aufgebauten Vertrauen und bisherigen Kooperationsergebnissen für neue 60 Jahre stärker zu bemühen.



Der Staatschef versprach auch, sein Bestes zu geben, damit ein neuer Sprung der Republik Korea nach vorne auch den Südkoreanern in der Schweiz tatsächliche Vorteile bringen könne.