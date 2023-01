Bilaterale Kooperationsausschüsse Südkoreas und Japans geben gemeinsame Erklärung ab

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Ausschuss für bilaterale Kooperation zwischen Südkorea und Japan und sein japanisches Pendant haben am Dienstag in Seoul ihr gemeinsames Treffen abgeschlossen und eine gemeinsame Erklärung abgegeben.In der derzeitigen Ära einer großen Wende der Sicherheitsordnung, sei es wichtig, dass beide Länder größere Bemühungen als bisher unternähmen, sagten das Korea-Japan-Kooperationskomitee und das Japan-Korea-Kooperationskomitee in der Erklärung. Sie müssten nicht nur miteinander kooperieren, sondern auch die internationale Handelsordnung neu schaffen.Es hieß, dass bei der Versammlung in Bezug auf bilaterale Angelegenheiten aus der Vergangenheit die Meinung vorgestellt worden sei, dass mit der Korea-Japan-Kulturstiftung im Zentrum durch gemeinsame Forschungen eine Lösung gefunden werden sollte. Diese Angelegenheiten dürften jedoch nicht zu politischen Themen entwickelt werden.Die Organisationen wollen auf der Grundlage der Sitzungsergebnisse beiden Regierungen Vorschläge für die Stärkung der bilateralen Beziehungen unterbreiten.Die Komitees sind Dialogkanäle auf ziviler Ebene zwischen Südkorea und Japan und wurden 1969 gegründet. Mitglieder sind führende Persönlichkeiten aus Kreisen der Politik und Wirtschaft.