Noch keine Berichte aus Nordkorea über Sitzung der Obersten Volksversammlung

Photo : YONHAP News

Aus Nordkorea hat es bislang keine Berichte über die angekündigte Zusammenkunft der Obersten Volksversammlung gegeben.Die Oberste Volksversammlung entspricht einem Parlament und ist nach der Verfassung das höchste Staatsorgan Nordkoreas.Auf der Plenarsitzung des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung im vergangenen Dezember war angekündigt worden, dass die achte Tagung der 14. Obersten Volksversammlung am 17. Januar 2023 einberufen werde. Demnach müsste die Tagung gestern in Pjöngjang stattgefunden haben.Nordkoreas Staatsmedien haben jedoch bislang nicht über die Sitzung berichtet. Gewöhnlich erfolgt die Berichterstattung in den Medien am Folgetag.Auf der Tagesordnung der Obersten Volksversammlung stehen gewöhnlich die Festlegung politischer Grundsätze, einschließlich Änderungen der Verfassung und von Gesetzen, Personalentscheidungen zu wichtigen Organen und die Billigung des Haushaltsentwurfs.Von großem Interesse ist außerdem eine mögliche Teilnahme von Machthaber Kim Jong-un und ob er bei der Tagung eine Botschaft an die Außenwelt richtet.