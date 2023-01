Präsident Yoon nimmt am Weltwirtschaftsforum teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist im Anschluss an den Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Schweiz, der zweiten Station seiner Reise, eingetroffen.Er wird als erster südkoreanischer Präsident seit neun Jahren am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF), dem sogenannten Davos Forum, teilnehmen.Das Präsidialamt teilte mit, dass der Fokus des Besuchsprogramms in der Schweiz ebenfalls auf der Wirtschaft liege.Der Weg zur Unterstützung von Unternehmen sei nach Yoons Auffassung, dass die Regierung gemeinsam mit ihnen einen Vorstoß in Märkte zustande bringe, die Unternehmen allein nicht erschließen könnten. Das sei etwas, was die Regierung tun müsse, sagte Yoon am Montag.Yoon wird in Davos zuerst mit CEOs von führenden Unternehmen zu einer Mittagsrunde zusammenkommen. Zu dem Treffen werden CEOs von koreanischen Unternehmen, darunter Samsung Electronics, SK und Hyundai Motor, sowie solche von ausländischen Unternehmen wie Intel, IBM und JP Morgan erwartet.Das Staatsoberhaupt wird den wirtschaftspolitischen Kurs der Regierung, nach dem der Zivilsektor und der Markt im Zentrum stünden, vorstellen und über Investitionen in Südkorea diskutieren.Das diesjährige Weltwirtschaftsforum findet unter dem Motto „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“ statt.Yoon will in seiner Sonderansprache eine internationale Kooperation und Solidarität für die Stärkung der Lieferketten und die Wende hin zur sauberen Energie vorschlagen.Yoon wird auch an der Veranstaltung „Korea Night“ teilnehmen, um vor WEF-Teilnehmern für die Bewerbung der Stadt Busan um die Ausrichtung der Weltexpo 2023 zu werben.Wie verlautete, gebe es nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er mit Staats- und Regierungschefs am Rande des Davos Forums zu bilateralen Gesprächen zusammenkommt.Yoon sagte, er wolle das gute Investitionsumfeld in Südkorea bekannt machen und sich dafür einsetzen, durch eine Exportsteigerung die Belebung der Wirtschaft herbeizuführen.