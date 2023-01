Netflix kündigt für dieses Jahr Rekordzahl von 34 koreanischen Produktionen an

Photo : YONHAP News

Der globale Streamingdienst Netflix will dieses Jahr 34 koreanische Produktionen veröffentlichen, damit so viele wie nie zuvor.Laut NBC News kündigte Netflix am Dienstag (Ortszeit) an, dass dieses Jahr 34 neue koreanische Titel auf der Streaming-Plattform erscheinen würden, darunter eine Vielzahl von Serien und Filmen. Das sei sein größtes Angebot an koreanischen Filmen und Serien aller Zeiten, teilte Netflix mit.Das Angebot umfasst 21 Serien, fünf Reality-Shows, sechs Filme und zwei Dokumentarfilme.Koreanische Inhalte auf der Plattform hätten ein weiteres Wachstum erfahren. Laut einer Mitteilung von Netflix hätten über 60 Prozent aller Netflix-Nutzer im vergangenen Jahr koreanische Titel gesehen, hieß es in der Meldung.