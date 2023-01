Sport Winter-Universiade: Eisschnellläuferin Park Ji-woo holt Gold über 1.500 Meter

Die südkoreanische Eisschnellläuferin Park Ji-woo hat bei den Winter World University Games 2023 die zweite Goldmedaille für ihr Land gewonnen.



Park siegte am Dienstag (Ortszeit) in Lake Placid im US-Bundesstaat New York mit einer Zeit von 2:04,41 Minuten über 1.500 Meter. Sie stellte damit einen neuen Streckenrekord auf und holte Gold mit einem großen Vorsprung vor der Zweitplatzierten Natalia Jabrzyk aus Polen mit 2:06,19 Minuten.



Südkorea liegt derzeit mit zwei Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen an fünfter Stelle in der Gesamtwertung. Spitzenreiter ist Japan, das elf Gold-, sieben Silber- und drei Bronzemedaillen holte.