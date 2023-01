Umfrage: Drei von vier Koreanern wünschen sich Ende der Maskenpflicht in Innenräumen

Photo : YONHAP News

Drei von vier Südkoreanern befürworten laut einer Umfrage die Aufhebung der noch bestehenden Maskenpflicht in Innenräumen.Das entsprechende Umfrageergebnis veröffentlichte die Koreanische Handels- und Industriekammer am Mittwoch. Dafür wurden vom 20. bis 25. Dezember 1.666 Südkoreaner befragt.74,8 Prozent der Befragten hätten sich den Wegfall der Maskenpflicht in Innenräumen gewünscht, hieß es.Konkret gesagt, hofften 53,4 Prozent auf eine schrittweise Aufhebung je nach Einrichtungen, 21,4 Prozent auf eine gänzliche Aufhebung.24,8 Prozent forderten demgegenüber ein Festhalten an der aktuellen Maskenpflicht.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen wird am 20. Januar einen Zeitpunkt für die Aufhebung der Maskenpflicht festlegen.