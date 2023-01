Maskenpflicht in Innenräumen wird möglicherweise am 30. Januar wegfallen

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird am Freitag bekanntgeben, wann die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben wird.Dem zugrunde liegt die Einschätzung, dass die Corona-Welle in diesem Winter ihren Höhepunkt bereits erreicht habe.Innenminister Lee Sang-min sagte, der Höhepunkt der Corona-Welle in diesem Winter sei überschritten. Die Corona-Lage stabilisiere sich im Allgemeinen.Beim Treffen des staatlichen Beirats für die Reaktion auf Infektionskrankheiten am Dienstag beurteilten die Teilnehmer, dass drei der vier Bewertungskriterien in diesem Zusammenhang erfüllt seien.Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter sinkend, bei den kritischen Fällen und den Todesfällen wurde ein Rückgang gegenüber der Vorwoche verzeichnet. Die Bettenbelegung für Corona-Patienten bleibt auf einem stabilen Niveau.Alle Bedingungen mit Ausnahme der Impfquote bei Älteren in Bezug auf Auffrischungsimpfungen sind erfüllt.Wie verlautete, gelte es als sehr wahrscheinlich, dass die Maskenpflicht am 30. Januar, nach den Feiertagen zum Mond-Neujahr, abgeschafft wird.Chung Ki-seok, Vorsitzender des genannten Expertenbeirats für Infektionskrankheiten, sagte in einem Radioprogramm, seiner Meinung nach lägen Ende Januar, in zwei Wochen, in Südkorea ausreichende Bedingungen vor, sollten die externen Faktoren günstig sein.Sollte auch die Maskenpflicht wegfallen, wird voraussichtlich für eine Weile noch empfohlen, in Innenräumen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko wird die Maskenpflicht fortbestehen.