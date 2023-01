Premier Han trifft Delegation japanischen Kooperationsausschusses

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat am Mittwoch eine Delegation eines japanischen Ausschusses getroffen, der sich für die Zusammenarbeit mit Südkorea engagiert.Wie Hans Büro am Mittwoch mitteilte, habe es unter anderem mit dem kommissarischen Ausschussleiter Hirofumi Nakasone einen Meinungsaustausch über die bilateralen Beziehungen gegeben. Auch der Leiter des südkoreanischen Pendants zu dem Kooperationsausschuss, Lee Dae-sun, sei bei dem Gespräch anwesend gewesen.Das Treffen kam einen Tag nach einer gemeinsamen Hauptversammlung in Seoul zustande. Es war die erste Versammlung der beiden Ausschüsse seit drei Jahren. Die Regierung von Yoon Suk Yeol unternimmt große Bemühungen, um in den angespannten Beziehungen für eine Verbesserung zu sorgen.Han habe den Mitgliedern zur erfolgreichen Durchführung der Versammlung gratuliert und eine Einschätzung zu den Anstrengungen der beiden Komitees für die Verbesserung des bilateralen Verhältnisses vorgenommen.Dabei habe er betont, dass beide Länder enge Nachbarn seien und Werte wie die liberale Demokratie teilten. Daher sollten sie zusammenarbeiten, habe der Premier gesagt, und zu gemeinsamen Anstrengungen für zukunftsgerichtete Beziehungen aufgerufen.Auch habe Han erwähnt, dass in diesem Jahr der 25. Jahrestag der Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zwischen Seoul und Tokio von 1998 gefeiert werde.In der Erklärung hatten sich der damalige südkoreanische Präsident Kim Dae-jung und damalige japanische Ministerpräsident Keizo Obuchi auf die Entwicklung zukunftsorientierter Beziehungen verständigt.