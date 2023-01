Nordkoreas Oberste Volksversammlung tagt ohne Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Eine Plenarsitzung der Obersten Volksversammlung Nordkoreas hat am 17. und 18. Januar in Pjöngjang in Abwesenheit des Machthabers Kim Jong-un stattgefunden.Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, wurde die Tagung der Obersten Volksversammlung vom Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses Choe Ryong-hae geleitet.Die mögliche Teilnahme von Kim Jong-un zog Aufmerksamkeit auf sich, weil er gewöhnlich bei der ersten Tagung des Jahres eine Botschaft an die Außenwelt sendete.Bei der diesjährigen Sitzung war auffällig, dass ein Gesetz zum Schutz der Kultursprache von Pjöngjang verabschiedet wurde.Beobachter in Seoul gehen davon aus, dass Nordkorea damit kulturelle Einflüsse der Außenwelt verstärkt kontrollieren wolle.