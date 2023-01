Yoon ruft in Davos globale Unternehmen zu Investitionen in Südkorea auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat globale Unternehmen zu Investitionen in Südkorea aufgerufen.Er kam am Mittwoch in Davos, wo das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums stattfindet, mit CEOs von 15 ausländischen Unternehmen, darunter Intel, Qualcomm und Mubaldala, und den Chefs von sechs koreanischen Konglomeraten, darunter Samsung, SK und Hyundai Motor, zusammen.Yoon sagte, der südkoreanische Markt stehe allen offen, und deutete auch eine mögliche Deregulierung an. Sollte es viele Investitionen aus Übersee geben, könnten die Systeme den globalen Standards angepasst werden, hieß es.Unterdessen meldete der dänische Windturbinenhersteller Vestas in Davos, 300 Millionen Dollar in Südkorea investieren zu wollen.Vestas will eine Fabrik für Turbinenteile in Südkorea bauen. Das zeige, dass Südkorea als Stützpunkt für Investitionen globaler Unternehmen anerkannt werde, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Yoon wird am Donnerstag eine Sonderansprache beim Weltwirtschaftsforum halten und will darin die Kooperation und Solidarität für die Stärkung der Lieferketten und eine Wende hin zur sauberen Energie vorschlagen.Danach wird er die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich besuchen und damit sein Besuchsprogramm in der Schweiz abschließen.