US-Denkfabrik: Südkorea und USA sollten Vorbereitungen für mögliche Stationierung von Atomwaffen in Korea erwägen

Photo : YONHAP News

Seoul und Washington sollten nach Einschätzung einer US-Denkfabrik Diskussionen aufnehmen, um sich auf eine mögliche erneute Stationierung taktischer Nuklearwaffen in Südkorea vorzubereiten.Die entsprechende Meinung teilte die Kommission für die koreanische Halbinsel des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in einem Bericht über die Nordkorea-Politik und erweiterte Abschreckung am Mittwoch (Ortszeit) mit.In dem Bericht steht zwar, dass eine erneute Stationierung von US-Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel oder Südkoreas nukleare Bewaffnung in der jetzigen Situation nicht toleriert werden sollten. Zugleich hieß es jedoch, dass beide Länder Tabletop-Planungsübungen in Vorbereitung auf die mögliche Verlegung von Atomwaffen nach Südkorea erwägen sollten.Das CSIS schlug vor, solche Diskussionen auf Arbeitsebene zu führen. Dabei sollten der Zeitrahmen und der Umfang von Waffen bewusst uneindeutig bleiben, hieß es.Es wurde auch empfohlen, dass Südkorea und die USA eine Beratungsgruppe ähnlich der Nuklearen Planungsgruppe der NATO einrichten, um auf einen nordkoreanischen Nuklearangriff vorbereitet zu sein.