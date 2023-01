Photo : YONHAP News

Der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems A/S will 300 Millionen Dollar in Südkorea investieren.Der weltgrößte Windturbinenhersteller habe die Pläne bei einer Zeremonie für Investitionsvorhaben am Mittwoch in Davos verkündet, an der auch Präsident Yoon Suk Yeol teilgenommen habe, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Vestas habe außerdem beschlossen, sein Asien-Pazifik-Hauptquartier nach Südkorea zu verlegen, erläuterte das Präsidialamt.