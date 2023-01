Für Donnerstagabend Schneefall in Hauptstadtregion angekündigt

Photo : YONHAP News

Am Donnerstagabend soll es in der Hauptstadtregion und im Binnenland der Provinz Gangwon schneien.In der Nacht soll es auch in den Regionen Chungcheong und Nord-Jeolla und im Binnenland von Nord-Gyeongsang zu Schnee- oder Regenfällen kommen.Die Schnee- oder Regenfälle sollen sich bis Freitagmorgen fortsetzen. Im Binnenland von Gangwon werden ein bis fünf Zentimeter Schnee erwartet, im Osten von Gyeonggi und im Norden von Nord-Chungcheong ein bis drei Zentimeter. In den restlichen zentralen Gebieten, Nord-Jeolla und Nord-Gyeongsang wird mit etwa einem Zentimeter Schnee gerechnet.Nach dem Schneefall sollen kalte Luftmassen aus dem Nordwesten in den Süden gelangen. Am Samstag, dem ersten Feiertag zum Mond-Neujahr, sollen die Temperaturen in Seoul am Morgen auf bis zu minus neun Grad sinken.Am 24. Januar, dem letzten Feiertag zum Mond-Neujahr, soll es in Seoul am Morgen bis zu minus 17 Grad kalt sein und damit am kältesten in diesem Winter.