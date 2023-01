Wirtschaft Südkorea will Herausgabe von Security Token erlauben

Südkoreas Finanzdienstekommission will eine offizielle Börse für den Handel mit Security Token einführen.



Die Kommission teilte mit, über entsprechende Maßnahmen zur Regulierungsreform am Kapitalmarkt am Donnerstag bei einer Sitzung zur Innovation der Finanzmarktregulierung beraten zu haben.



Security Token sind mittels Blockchain-Technologie in Form von Token herausgegebene Rechte mit Wertpapiereigenschaft.



Die Kommission beschloss auch, die Anforderung für ausländische Investoren abzuschaffen, sich für Investitionen in börsennotierte Wertpapiere in Südkorea vorher bei Finanzbehörden registrieren zu müssen. Das System wurde im Jahr 1992 eingeführt.



Künftig können ausländische Anleger ohne vorherige Registrierung mit ihrer Reisepassnummer und einer Legal Entity Identifier (LEI)-Nummer Investitionen tätigen.