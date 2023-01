US-Amerikaner wegen Graffitis an U-Bahnen an Südkorea ausgeliefert

Photo : YONHAP News

Ein US-Amerikaner ist an Südkorea ausgeliefert worden, weil er U-Bahnen in dem Land mit Graffitis beschmiert hatte.Der Amerikaner in seinen Zwanzigern sei von Rumänien nach Südkorea gebracht worden, teilte die Polizeistation Incheon Nonhyeon mit.Er steht im Verdacht, im vergangenen September in ein U-Bahn-Depot in Incheon eingebrochen zu sein und das englische Wort „WORD“ als Graffiti auf einen Zug gesprüht zu haben.Es wurden Indizien festgestellt, dass er die Tat gründlich geplant hatte. Er hatte Zäune und Drahtsperren durchtrennt und war in der Nacht auf das Gelände vorgestoßen, als der Hochspannungsstrom in der Umgebung der Gleise ausgeschaltet war.Die Polizei geht davon aus, dass der Amerikaner mit seinem Komplizen, einem Italiener in seinen Zwanzigern, ab dem 12. September letzten Jahres etwa zwei Wochen lang Züge in U-Bahn-Depots in sechs Städten im Land mit Graffitis versehen hatte.Die Polizei identifizierte mittels Überwachungskamera-Aufnahmen die Verdächtigen und bat Interpol um die Herausgabe einer roten Notiz. Der Amerikaner wurde im vergangenen November in Rumänien von der lokalen Polizei festgenommen.Die Polizei will nach einer Untersuchung einen Haftbefehl gegen den Amerikaner beantragen und auch seinen Mittäter verfolgen.